"Историс": Седокову обокрала помощница

"Скатилась на дно" – написала Анна Седокова у себя в блоге. Не про себя, а про свою личную помощницу Настю, которая обокрала инстадиву и ее друзей на три миллиона рублей.

Будет ли Седокова обращаться в полицию или сможет простить долг? Почему адвокаты считают, что доказать факт мошенничества будет не так-то просто? И кто еще из звезд пострадал от предательства тех, кому доверял? Об этом – в программе "Историс".