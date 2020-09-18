"Историс": западные селебрити объявили бойкот соцсетям

Ким Кардашьян на сутки отказалась от соцсетей, Кэти Перри посоветовала модераторам популярных приложений фильтровать информацию, а Леонардо ди Каприо призвал интернет-платформы сеять добро.

Какую войну затеяли звезды в интернете? Сколько денег потеряли западные селебрити всего за сутки, отложив телефон в сторону? И за что рекламодатели решили наказать шоу Александра Гудкова? Об этом – в программе "Историс".