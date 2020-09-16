"Историс": как проходит "Кинотавр" в Сочи

Екатерина Шпица выгуливает наряды, Анна Чиповская и Оксана Фандера – драгоценности, а Екатерина Варнава светится от счастья и больше не скрывает своего парня.

Чем удивляет в этом году "Кинотавр"? Благодаря кому актеры, несмотря на запреты, устроили танцевальную вечеринку? И что о количестве гостей и ограничениях на фестивале думает Александр Цыпкин? Об этом – в программе "Историс".