"Историс": подала ли Ирина Шейк в суд на рэпера Володю XXL

Скандал с Шейк может оказаться фейком? Рэперу Володе XXL может грозить наказание, но уже не за оскорбление модели с мировым именем, а за то, что парень пиарится за ее счет.
"Мне пришел иск от самой Ирины Шейк", – кричал блогер-миллионник в Сети и даже снимал сторис с подробностями судебного разбирательства. Якобы модель обиделась на песню парня, в которой упоминается имя звезды в провокационном контексте.
Что на самом деле произошло? Была ли Шейк в Курске и знает ли она о существовании тиктокера и хита про нее? Что говорят в самом суде? И почему юристы уверяют, что наказание рэперу грозит вовсе не за песню, а за подделку документов? Об этом – в программе "Историс".
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