"Историс": Решетова и Тимати проводят время вместе после заявления о разрыве

Расстались, но вечера проводят вместе. Настя Решетова и Тимати выкладывают совместные видео, на которых играют с сыном. Почему ребят подозревают в самопиаре?

За что подписчики накинулись на Симону Юнусову, после чего ей пришлось закрыть комментарии в блоге? Что о громком разрыве думают коллеги звезд и на какое имущество претендует Решетова? Об этом – в программе "Историс".