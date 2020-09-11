"Историс": звезды шоу-бизнеса рассказали, где покупают вещи

Киркоров признался, что стал жертвой моды, Jony и Анита Цой рассказали, сколько стоит лук для красной дорожки, а Моргенштерн показал свои драгоценности за пять миллионов рублей.

Что носят звезды? Кто умеет сочетать масс-маркет и тяжелый люкс? Кому не стыдно выйти в свет с фейком и что всем советует стилист Филиппа Бедросовича? Об этом – в программе "Историс".