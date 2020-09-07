"Историс": звезды шоу-бизнеса работают на бэк-вокале своих детей

Эмин Агаларов и Наташа Королева работают на бэк-вокале своих детей. О чем поет новое поколение и как звездные родители помогают детям пробиться в шоу-бизнес?

Почему первый трек Али Агаларова так и не попал в ротацию? Будет ли Эмин и дальше помогать сыну? Почему Архип Глушко выбрал псевдоним и сколько молодой исполнитель берет за выступления? Об этом –в программе "Историс".