"Историс": Бородину осудили за слишком короткие шорты на линейке 1 сентября

Бородину захейтили за внешний вид на школьной линейке, а она не смогла молчать. Что ответила комментаторам инстадива, и почему у фолловеров теперь есть повод подать на нее в суд?

Почему сорвался на подписчиков Дима Билан? За чью голову Рудковская объявила вознаграждение? На какие комплименты обижается Виктория Боня? И как на хейт реагируют западные звезды? Об этом – в программе "Историс".