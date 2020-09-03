"Историс": звезды шоу-бизнеса запустили необычный бизнес

Киркоров сочиняет музыку для стен, Стас Михайлов записывает песни на постельном белье, Лазарев кормит друзей собачьими лакомствами, а Моргенштерн печатает свои портреты на туалетной бумаге.

Какой странный бизнес запустили герои глянца, зачем они это делают и приносит ли это деньги? Чем российским селебрити отвечают западные звезды? Об этом – в программе "Историс".