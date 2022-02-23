Историс
Теперь, чтобы быть в курсе всех звездных новостей, не нужно просматривать сотни аккаунтов героев глянца, достаточно вовремя включить Москву 24. Пристальное наблюдение за жизнью знаменитостей и их соцсетями, только самые яркие события и рассказы о громких скандалах, сенсационные расследования и эксклюзивные комментарии. Вся звездная жизнь в мельчайших подробностях в программе "Историс". Телеканал Москва 24 сегодня расскажет то, о чем завтра будут говорить все.
Выпуски программы
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"Историс": Брэда Питта заподозрили в возобновлении романа с Дженнифер Энистон
23 февраля 2022, 01:00
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"Историс": Юрий Стоянов признался, что готовит коллаборацию с молодыми коллегами
22 февраля 2022, 01:00
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"Историс": Кристина Орбакайте показала, чем завтракает Алла Пугачева
19 февраля 2022, 01:00
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"Историс": Ольга Бузова столкнулась с торнадо во время съемок в Африке
18 февраля 2022, 01:00
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"Историс": Даню Милохина сбил велосипед, а Павел Воля стал писателем
17 февраля 2022, 01:00
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"Историс": танец Аль Пачино и страданья Канье Уэста
16 февраля 2022, 01:00
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"Историс": в США составили список самых богатых звезд
12 февраля 2022, 01:00
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"Историс": Алек Болдуин вернулся к работе после трагедии на съемочной площадке
11 февраля 2022, 01:00
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"Историс": в США объявили номинантов премии "Оскар"
10 февраля 2022, 01:00
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"Историс": Билли Айлиш во время концерта спасла свою фанатку
09 февраля 2022, 00:55
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"Историс": Канье Уэст готовится сделать предложение своей новой девушке
08 февраля 2022, 01:00
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"Историс": Сергей Шнуров рассказал про скандальную песню о Ксении Собчак
05 февраля 2022, 01:00
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"Историс": Клава Кока заявила, что видела НЛО
04 февраля 2022, 01:00
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"Историс": ссора Собчак и Шнурова и российское гражданство Орнеллы Мути
03 февраля 2022, 01:00
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"Историс": беременность Рианны и блокировка подписчиков Елены Блиновской
02 февраля 2022, 01:00
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"Историс": фотосессия Долиной и новые отношения Лепса
01 февраля 2022, 01:00
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"Историс": Ким Кардашьян высмеяли за нелепую ретушь фото
29 января 2022, 01:00
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"Историс": Максим Фадеев назвал Ольгу Бузову жертвой обмана ее продюсеров
28 января 2022, 01:00
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"Историс": на Гарика Харламова подали в суд
27 января 2022, 01:00
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"Историс": отмена концерта Адель обернулась грандиозным скандалом
26 января 2022, 01:00
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"Историс": Роза Сябитова поделилась лайфхаками для тех, кто не слишком удачлив в любви
25 января 2022, 01:00
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"Историс": Волочкова закатила вечеринку в честь своего дня рождения
22 января 2022, 01:00
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"Историс": Пугачева прокомментировала свое нашумевшее селфи
21 января 2022, 01:00
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"Историс": Анастасия Волочкова устроила скандал на борту самолета
20 января 2022, 01:00