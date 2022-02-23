Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

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Телеканал «Москва 24» / Программы / Звёзды / Историс

Историс

Теперь, чтобы быть в курсе всех звездных новостей, не нужно просматривать сотни аккаунтов героев глянца, достаточно вовремя включить Москву 24. Пристальное наблюдение за жизнью знаменитостей и их соцсетями, только самые яркие события и рассказы о громких скандалах, сенсационные расследования и эксклюзивные комментарии. Вся звездная жизнь в мельчайших подробностях в программе "Историс". Телеканал Москва 24 сегодня расскажет то, о чем завтра будут говорить все.

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