Историс

Теперь, чтобы быть в курсе всех звездных новостей, не нужно просматривать сотни аккаунтов героев глянца, достаточно вовремя включить Москву 24. Пристальное наблюдение за жизнью знаменитостей и их соцсетями, только самые яркие события и рассказы о громких скандалах, сенсационные расследования и эксклюзивные комментарии. Вся звездная жизнь в мельчайших подробностях в программе "Историс". Телеканал Москва 24 сегодня расскажет то, о чем завтра будут говорить все.