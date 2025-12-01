01 декабря, 18:00Экономика
"Интервью": Рустам Закиров – о системе оплаты Сбербанка "Вжух"
Управляющий директор, начальник управления по работе с клиентами потребительского сектора и торговли Сбербанка Рустам Закиров рассказал о современных технологиях для развития бизнеса в ритейле. Он объяснил, как работает система оплаты "Вжух".
Подробнее об этом – в программе "Интервью".
