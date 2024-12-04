"Интервью": Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире

Сергей Собянин ответил на актуальные вопросы о развитии города в прямом эфире телеканала Москва 24. Свои вопросы москвичи присылали с помощью сайта mos.ru. Всего мэр ответил почти на 40 вопросов.

Среди важных тем были вопросы социальной поддержки, модернизации здравоохранения, строительства жилья, развития систем образования и транспорта. Остальные обращения москвичей также не останутся без ответа – все вопросы попадут к специалистам мэрии и будут рассмотрены.

Помимо ответов на вопросы Собянин подвел итоги уходящего года. Об этом – в программе "Интервью".