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04 декабря, 21:15

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"Интервью": Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире

"Интервью": Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей в прямом эфире

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Новости часа: Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 4 декабря

Сергей Собянин ответил на актуальные вопросы о развитии города в прямом эфире телеканала Москва 24. Свои вопросы москвичи присылали с помощью сайта mos.ru. Всего мэр ответил почти на 40 вопросов.

Среди важных тем были вопросы социальной поддержки, модернизации здравоохранения, строительства жилья, развития систем образования и транспорта. Остальные обращения москвичей также не останутся без ответа – все вопросы попадут к специалистам мэрии и будут рассмотрены.

Помимо ответов на вопросы Собянин подвел итоги уходящего года. Об этом – в программе "Интервью".

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