11 сентября, 19:00Город
"Интервью": Алексей Шабунин – об уникальных операциях на сердце, которые делают в Москве
Во сколько начинается рабочий день главного врача центра имени Боткина? В чем особенность урологического центра при больнице? Какие уникальные операции на сердце делают столичные врачи? И как работается в коллективе известных на весь мир врачей?
На эти и другие вопросы в программе "Интервью" ответил директор Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина Алексей Шабунин.