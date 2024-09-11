"Интервью": Алексей Шабунин – об уникальных операциях на сердце, которые делают в Москве

Во сколько начинается рабочий день главного врача центра имени Боткина? В чем особенность урологического центра при больнице? Какие уникальные операции на сердце делают столичные врачи? И как работается в коллективе известных на весь мир врачей?

На эти и другие вопросы в программе "Интервью" ответил директор Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина Алексей Шабунин.