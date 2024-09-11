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11 сентября, 19:00

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"Интервью": Алексей Шабунин – об уникальных операциях на сердце, которые делают в Москве

"Интервью": Алексей Шабунин – об уникальных операциях на сердце, которые делают в Москве

Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал о проведенных пересадках сердца

Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал об особенностях урологического центра

Директор ММНКЦ им Боткина Алексей Шабунин рассказал о работе флагманского медучреждения

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Во сколько начинается рабочий день главного врача центра имени Боткина? В чем особенность урологического центра при больнице? Какие уникальные операции на сердце делают столичные врачи? И как работается в коллективе известных на весь мир врачей?

На эти и другие вопросы в программе "Интервью" ответил директор Московского многопрофильного научно-клинического центра имени Боткина Алексей Шабунин.

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