"Интервью": Екатерина Драгунова – о работе волонтеров на фестивале "Москва 2030"

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала о работе волонтеров на фестивале "Территория будущего. Москва 2030", площадке "Телепорт" в Парке Горького, а также о благотворительном маркете на Тверском бульваре. Она также рассказала, как можно стать волонтером.

Кроме того, Драгунова поделилась, как проходит форум-фестиваль и чем он может помочь в сфере профориентации молодежи. Подробнее – в программе "Интервью".