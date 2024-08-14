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14 августа, 17:45

Общество

"Интервью": Екатерина Драгунова – о работе волонтеров на фестивале "Москва 2030"

"Интервью": Екатерина Драгунова – о работе волонтеров на фестивале "Москва 2030"

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Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова рассказала о работе волонтеров на фестивале "Территория будущего. Москва 2030", площадке "Телепорт" в Парке Горького, а также о благотворительном маркете на Тверском бульваре. Она также рассказала, как можно стать волонтером.

Кроме того, Драгунова поделилась, как проходит форум-фестиваль и чем он может помочь в сфере профориентации молодежи. Подробнее – в программе "Интервью".

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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