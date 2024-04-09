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09 апреля, 19:00

Спорт

"Интервью": Вячеслав Фетисов – о жизни спортсмена

"Интервью": Вячеслав Фетисов – о жизни спортсмена

Вячеслав Фетисов рассказал о 100-летии Всероссийского общества охраны природы

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, почему необходима популяризация спорта

Вячеслав Фетисов рассказал, кого считает своим главным наставником

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Как хоккеист Вячеслав Фетисов относится к отсутствию российской сборной на Олимпиаде? Что доставляет спортсменам самую большую радость? От чего зависит здоровье человека? И как двукратный олимпийский чемпион стал активным защитником природы?

Подробности – в программе "Интервью".

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Программа: Интервью
спортвидеоФёдор Баландин
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