"Интервью": Вячеслав Фетисов – о жизни спортсмена

Как хоккеист Вячеслав Фетисов относится к отсутствию российской сборной на Олимпиаде? Что доставляет спортсменам самую большую радость? От чего зависит здоровье человека? И как двукратный олимпийский чемпион стал активным защитником природы?

Подробности – в программе "Интервью".