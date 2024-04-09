09 апреля, 19:00Спорт
"Интервью": Вячеслав Фетисов – о жизни спортсмена
Как хоккеист Вячеслав Фетисов относится к отсутствию российской сборной на Олимпиаде? Что доставляет спортсменам самую большую радость? От чего зависит здоровье человека? И как двукратный олимпийский чемпион стал активным защитником природы?
Подробности – в программе "Интервью".
Читайте также
- Вячеслав Фетисов рассказал о секрете успеха сборной СССР по хоккею
- Вячеслав Фетисов рассказал, кого считает своим главным наставником