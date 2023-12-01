"Интервью": Максим Козлов – о художественном оформлении станций Московского метрополитена

В подземном переходе будущей станции московского метро "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии завершили установку мозаичного панно, еще три мозаики пассажиры подземки уже могут рассмотреть на станциях "Ольховая", "Беломорская" и "Нагатинский Затон".

Как создаются такие композиции? И какие идеи ложатся в основу художественного оформления станций метро? Об этом в "Интервью" рассказал художник-монументалист, руководитель художественных проектов Максим Козлов.