Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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"Интервью": Андрей Тяжельников – о медицинской помощи в Москве

"Интервью": Андрей Тяжельников – о медицинской помощи в Москве

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Что значительно улучшило качество оказываемой медицинской помощи за последнее время в Москве? Как изменились условия работы столичных терапевтов? Как развиваются возможности искусственного интеллекта и цифровые сервисы системы
здравоохранения?

На эти и другие вопросы в интервью ответил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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