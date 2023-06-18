"Интервью": Андрей Тяжельников – о медицинской помощи в Москве

Что значительно улучшило качество оказываемой медицинской помощи за последнее время в Москве? Как изменились условия работы столичных терапевтов? Как развиваются возможности искусственного интеллекта и цифровые сервисы системы

здравоохранения?

На эти и другие вопросы в интервью ответил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.