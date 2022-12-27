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"Интервью": Андрей Бочкарев – о главных строительных проектах 2022 года

"Интервью": Андрей Бочкарев – о главных строительных проектах 2022 года

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в программе "Интервью" рассказал о главных строительных проектах 2022 года. Например, он сообщил о подготовке к замыканию кольца БКЛ, развитии МСД и МЦД, о новых больничных комплексах.

Кроме того, заммэра поведал о новых перспективных стройках 2023 года. Так, строительство северного дублера Кутузовского проспекта планируется завершить до конца следующего года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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