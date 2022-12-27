"Интервью": Сергей Собянин рассказал о горнолыжном комплексе "Воробьевы горы"

23 декабря Сергей Собянин открыл горнолыжный комплекс и восстановленную эскалаторную галерею на Воробьевых горах в Москве. В интервью телеканалу Москва 24 мэр рассказал, как реконструировали горнолыжный комплекс и почему закрыли эскалаторную галерею 40 лет назад.

Ведущая Евгения Мирошкина: Сергей Семенович, здравствуйте!

Сергей Собянин: Здравствуйте!

Евгения Мирошкина: Сегодня здесь открывается большой спортивный комплекс «Воробьевы горы», такого объекта в Москве еще не было. Я сама буквально в прошлом году встала на горные лыжи, это было в Подмосковье, и теперь есть возможность это сделать в черте города. Расскажите, пожалуйста, что это за спортивный комплекс?

Сергей Собянин: Исторический комплекс, москвичи начали кататься на лыжах еще в начале прошлого века, но что происходило после 80-х годов: склон стал съезжать, достаточно серьезные оползневые проблемы начались. И, по сути дела, он стал частично не функционировать. Лыжные трамплины закрылись. Сам склон работал наполовину. Все это выглядело очень некрасиво. И, конечно, это все требовало кардинальной реконструкции.

Вообще, был такой выбор: полностью закрыть из-за геологических проблем. Тем не менее мы прошли огромные изыскательные работы, природоохранные работы и после большой, такой серьезной научной подготовки вышли уже на строительство и воссоздание здесь зимнего кластера спорта на новом международном уровне.

Трассы, которые здесь построены, могут принимать международные соревнования по своему классу, уровню освещенности, подъемникам. Помимо специальной канатки кресельной, еще и канатная дорога "Лужники", которая тоже имеет станцию, на которой тоже можно подниматься.



Здесь есть и условия для занятий спортом горнолыжникам, для детей, для сноубордистов. В ближайшее время откроется и лыжная трасса для беговых лыж. И еще целый ряд других зимних развлечений.

Так что, конечно, в центре города, по сути дела, первоклассный спортивный комплекс, который, по сути, был частью спортивного комплекса "Лужники", который является крупнейшим в нашей стране.

Помимо этого, здесь рядом запущена эскалаторная галерея.

Евгения Мирошкина: Как раз она была очень популярна, насколько я знаю, в 60-е, в 70-е годы. И 40 лет она не эксплуатировалась. Расскажите, пожалуйста, в чем ее уникальность и почему приняли решение.

Сергей Собянин: Там такая же история, связанная с геологическими проблемами, с ошибками в проектировании, которые в свое время были допущены. И ее просто в аварийном порядке закрыли 40 лет назад, и никто не подступался. На самом деле все считали, что это уже брошенный объект, он никогда не будет восстановлен.

Тоже была проведена большая подготовительная работа, и кропотливый труд инженеров, изыскателей в конце концов увенчался успехом, и эскалаторная галерея воссоздана уже в гораздо лучшем виде, в современном виде. Сделала в разы более доступным, уменьшилось время от станции метро "Воробьевы горы" до "МГУ", до "Дома пионеров", ну и до этого спортивного кластера, до смотровой площадки "Воробьевы горы".

Евгения Мирошкина: Москвичи, конечно, ее очень ждали. Но ждем мы и новогодних праздников.

Сергей Собянин: Это праздничное мероприятие и праздничный подарок: эскалаторная галерея, которая будет работать бесплатно.

Евгения Мирошкина: Замечательно.

Сергей Собянин: Потому что она является продолжением, по сути дела, линии метро, внутри инфраструктуры метро, поэтому мы решили плату не брать.

Евгения Мирошкина: Впереди много новогодних праздников, я думаю, что москвичи посетят, конечно же, эскалаторную галерею, но традиционно открывается очень много площадок в Москве для зимних активностей. Куда точно стоит сходить и какие сюрпризы там ждут?

Сергей Собянин: Москвичи хорошо знают, какие активности новогодние и зимние в Москве, им не надо долго рассказывать, они пользуются каждый день: и сотнями катков, которые есть и с природным, и с искусственным покрытием, в парках, в скверах; снежные горки; освещенная лыжня. Ну и, конечно, новогодние ярмарки, которые есть и в районах, и в центре города. Все парки будут работать.

Новый год, конечно, имеет свою специфику в этом году, в условиях специальной военной операции, поэтому многие мероприятия, в том числе благотворительные акции, будут посвящены нашим воинам и их семьям.

Евгения Мирошкина: Сергей Семенович, хотелось бы спросить у вас, какие лично у вас планы на Новый год? И что вы хотите пожелать москвичам и гостям столицы?

Сергей Собянин: Я хочу пожелать москвичам уверенности в завтрашнем дне. Уверенности в том, что Москва преодолеет все сложности, проблемы, и – как всегда – победит. Конечно, впереди праздники, этим нужно воспользоваться, чтобы было хорошее настроение, чтобы поздравить родных и близких, улыбнуться им, согреть душу своих родных. Это теплый семейный праздник, нужно отпраздновать так, как мы праздновали все предыдущие десятилетия.

Евгения Мирошкина: И в городе все для этого есть. Спасибо вам большое! С наступающим вас Новым годом!

Сергей Собянин: Спасибо!