"Интервью": Алексей Фурсин – о льготных кредитах для бизнес-проектов в Москве

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал, на какие бизнес-проекты в столице можно получить льготные кредиты.

Сколько инновационных предприятий запускают в Москве? И как в этой сфере работает импортозамещение? Подробнее – в программе "Интервью".