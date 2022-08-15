"Интервью": Алексей Емельянов – об археологии

15 августа отмечается День археолога. Зачем молодые люди выбирают такую экзотическую профессию?

Какие тайны скрывает ландшафтный парк "Митино"? Об этом в программе "Интервью" расскажет руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.