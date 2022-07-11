"Интервью": Андрей Акимов – о развитии "Аэроэкспресса"

10 лет исполнилось с момента создания на базе "Аэроэкспресса" собственного локомотивного депо. Как обновляется подвижной состав? Что дало пассажирам продление маршрута до терминалов B и C аэропорта Шереметьево? Насколько успешным стало введение автобусных перевозок до Шереметьево и Домодедово? Пользуются ли спросом новые остановки "Аэроэкспресса"?

Об этом в программе "Интервью" рассказал генеральный директор "Аэроэкспресс" Андрей Акимов.