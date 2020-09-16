"Интервью": Ольга Жукова – о новом сезоне концертного зала "Зарядье"

Название: интервью

Гость: Ольга Жукова

Ведущая: Карина Ильина

Для кого: для жителей столицы

Какие музыканты выступят в "Зарядье" осенью? Как концертный зал готовили к новому сезону? И какие органные концерты запланированы на ближайшее время?

Об этом в программе "Интервью" рассказала генеральный директор МКЗ "Зарядье" Ольга Жукова.