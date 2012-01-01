Интервью
Представители исполнительной власти города, знаменитые деятели культуры, спортсмены и просто интересные люди – в эфире телеканала "Москва 24".
В эфире:
Завтра в 16:25
Завтра в 04:25
Выпуски программы
-
"Интервью": Рузиль Минекаев – о славе после сериала "Слово пацана"
24 декабря, 17:00
-
"Интервью": Татьяна Веденеева – о том, почему ушла в бизнес
23 декабря, 17:00
-
"Интервью": Митя Фомин – о своем туре по России
22 декабря, 17:00
-
"Интервью": Евгений Цыганов – о цене провала
19 декабря, 22:00
-
"Интервью": братья Сафроновы – об иллюзиях и риске
18 декабря, 17:00
-
"Интервью": Виталий Милонов – о повышении рождаемости
17 декабря, 17:00
-
"Интервью": Арина Автушенко – о трех ролях в одном спектакле
16 декабря, 17:00
-
"Интервью": Евгения Крюкова – о ролях в детективах
15 декабря, 17:00
-
"Интервью": Анастасия Ракова – о строительстве новых школ и колледжей в Москве
15 декабря, 11:00
-
"Интервью": Елена Беликова – о Всероссийском патриотическом форуме
12 декабря, 18:00
-
"Интервью": Владислав Третьяк – о том, как он замечает шайбу раньше других
12 декабря, 17:00
-
"Интервью": Алексей Кирсанов – об актерской профессии
11 декабря, 17:00
-
"Интервью": Андрей Дмитриев – о нейросети Сбера GigaChat
10 декабря, 18:00
-
"Интервью": Стася Толстая – о том, зачем она избавляется от шевелюры
10 декабря, 17:00
-
"Интервью": Василий Ложкин – о том, почему он рисует "несерьезных котиков"
09 декабря, 17:00
-
"Интервью": Евгений Стеблов – о праздновании юбилея
08 декабря, 17:00
-
"Интервью": Александр Левит – о развитии волонтерской деятельности в Москве
05 декабря, 18:00
-
"Интервью": Gazan – о монетизации хобби
05 декабря, 17:00
-
"Интервью": Антон Кирюхин – о трендах в транспортной отрасли в 2025 году
04 декабря, 18:00
-
"Интервью": Дмитрий Власкин – о том, что нельзя делать на съемочной площадке
04 декабря, 17:00
-
"Интервью": Михаил Швыдкой – о том, какие постановки собирают аншлаги
03 декабря, 17:00
-
"Интервью": Александр Юдин – о трендах российской металлургии в 2025 году
02 декабря, 18:00
-
"Интервью": Гарик Сукачев – об искусственном интеллекте
02 декабря, 17:00
-
"Интервью": Рустам Закиров – о системе оплаты Сбербанка "Вжух"
01 декабря, 18:00