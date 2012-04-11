В столице завершился чемпионат по конкуру

"Кормить в обед плющеным овсом. Утро, вечер - цельным", - таков рацион лошадей-участниц конкура. Однако лошади не прочь угоститься и сахарком. Как будущих чемпионов конкура готовят к соревнованиям и как проходят чемпионаты, - в сюжете "Москвы 24".