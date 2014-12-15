Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

15 декабря 2014, 22:01

Происшествия

"Московский патруль": Задержан вор в законе Дэн Бобруйский

"Московский патруль": Задержан вор в законе Дэн Бобруйский

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В Раменском районе Подмосковья полицейские задержали так называемого вора в законе из Белоруссии Дениса Макса, больше известного, как Дэн Бобруйский. Мужчина находился в международном розыске. Как сообщают в МВД России, на родине его подозревают в серии особо тяжких преступлений. По некоторым данным, задержанный является участником мощного преступного сообщества. Во время досмотра у Дениса Макса изъяли поддельный паспорт. Подробнее - в сюжете.
Программа: Московский патруль
Подмосковье криминал следствие задержания воры в законе суды программы Дмитрий Смирнов чп дтп
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