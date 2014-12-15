"Московский патруль": Задержан вор в законе Дэн Бобруйский

В Раменском районе Подмосковья полицейские задержали так называемого вора в законе из Белоруссии Дениса Макса, больше известного, как Дэн Бобруйский. Мужчина находился в международном розыске. Как сообщают в МВД России, на родине его подозревают в серии особо тяжких преступлений. По некоторым данным, задержанный является участником мощного преступного сообщества. Во время досмотра у Дениса Макса изъяли поддельный паспорт. Подробнее - в сюжете.