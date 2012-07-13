"Москва в цифрах": "Совхоз имени Ленина"

В "Совхозе имени Ленина" 110 гектаров земляничных полей, с которых каждый сезон собирают урожай в 60 тонн ягод. До конца июля любой желающий может собрать садовую землянику. Добраться до совхоза можно на ежедневном бесплатном автобусе, который ходит от станции метро "Домодедовская" с 6.00 до 7.30. Собирать нужно только спелую, не гнилую ягоду с плодоножкой не менее 1 сантиметра без пропуска кустов. Плата за сбор - натурой, на руки выдают 10 процентов от собранных ягод.