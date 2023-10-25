25 октября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": курьер спас пенсионерку от телефонных мошенников
Курьер спас пенсионерку из столичного района Крылатское от телефонных мошенников. Пожилой москвичке позвонила злоумышленница, которая представилась ее дочерью, сказав, что ей нужны деньги на лечение.
Женщина согласилась передать деньги. Вскоре к ней приехал курьер, который почувствовал, что происходит что-то неладное. Вместо того, чтобы доставить сомнительную посылку по адресу, курьер отвез сумку в ближайший отдел полиции.
Подробнее – в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль