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25 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": курьер спас пенсионерку от телефонных мошенников

"Московский патруль": курьер спас пенсионерку от телефонных мошенников

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Курьер спас пенсионерку из столичного района Крылатское от телефонных мошенников. Пожилой москвичке позвонила злоумышленница, которая представилась ее дочерью, сказав, что ей нужны деньги на лечение.

Женщина согласилась передать деньги. Вскоре к ней приехал курьер, который почувствовал, что происходит что-то неладное. Вместо того, чтобы доставить сомнительную посылку по адресу, курьер отвез сумку в ближайший отдел полиции.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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происшествиявидеоАлександр Астахов
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