24 октября, 21:35Транспорт
"Московский патруль": сотрудники ГИБДД круглосуточно проверяют подозрительные машины
Сотрудники четвертого отдельного спецбатальона дорожно-патрульной службы ГИБДД круглосуточно проверяют подозрительные машины и следят за порядком на одной из главных транспортных артерий столицы. Они всегда готовы отправиться в погоню за нарушителем и тщательно выявляют в плотном потоке нетрезвых водителей.
За ночь инспекторы проверяют десятки машин. Подробнее – в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль