"Московский патруль": сотрудники ГИБДД круглосуточно проверяют подозрительные машины

Сотрудники четвертого отдельного спецбатальона дорожно-патрульной службы ГИБДД круглосуточно проверяют подозрительные машины и следят за порядком на одной из главных транспортных артерий столицы. Они всегда готовы отправиться в погоню за нарушителем и тщательно выявляют в плотном потоке нетрезвых водителей.

За ночь инспекторы проверяют десятки машин. Подробнее – в программе "Московский патруль".