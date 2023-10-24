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24 октября, 21:35

Транспорт

"Московский патруль": сотрудники ГИБДД круглосуточно проверяют подозрительные машины

"Московский патруль": сотрудники ГИБДД круглосуточно проверяют подозрительные машины

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Сотрудники четвертого отдельного спецбатальона дорожно-патрульной службы ГИБДД круглосуточно проверяют подозрительные машины и следят за порядком на одной из главных транспортных артерий столицы. Они всегда готовы отправиться в погоню за нарушителем и тщательно выявляют в плотном потоке нетрезвых водителей.

За ночь инспекторы проверяют десятки машин. Подробнее – в программе "Московский патруль".

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