"Московский патруль": суд огласил приговор сбившему женщину с пятилетним ребенком мужчине

Андрей Маркизов, который насмерть сбил женщину с пятилетним ребенком на пешеходном переходе, отправится на 13 лет в колонию общего режима. Суд, выбирая такое наказание, учел, что водитель был пьян и ехал по городу со скоростью не меньше 90 километров в час.

Трагедия произошла в октябре прошлого года в столичном районе Солнцево. Подробнее – в программе "Московский патруль".