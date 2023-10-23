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23 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": возбуждено еще одно дело после серии нападений подростков из Химок

"Московский патруль": возбуждено еще одно дело после серии нападений подростков из Химок

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Следователи возбудили еще одно уголовное дело после серии нападений подростков из подмосковных Химок. Ученики одной из школ на протяжении нескольких лет избивали своих сверстников.

На этот раз следователи заинтересовались работой сотрудников учебного заведения, которые якобы не принимали никаких мер к хулиганам.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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