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Новости

20 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": полиция пресекла незаконную деятельность мигрантов в Реутове

"Московский патруль": полиция пресекла незаконную деятельность мигрантов в Реутове

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В подмосковном Реутове полицейские посетили цех по производству хлебобулочных изделий. Оказалось, что пекари, работающие там, были мигрантами и не имели разрешения на трудовую деятельность.

В отношении всех нелегальных мигрантов за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации составлено 17 административных протоколов. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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