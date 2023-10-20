"Московский патруль": полиция пресекла незаконную деятельность мигрантов в Реутове

В подмосковном Реутове полицейские посетили цех по производству хлебобулочных изделий. Оказалось, что пекари, работающие там, были мигрантами и не имели разрешения на трудовую деятельность.

В отношении всех нелегальных мигрантов за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации составлено 17 административных протоколов. На каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы России.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

