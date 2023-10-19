"Московский патруль": криминалисты СК РФ отметили профессиональный праздник

Для криминалистов, которые работают в Следственном комитете, любое преступление – это не событие, а цепочка действий. И каждое они разбирают по мелочам.

Для этого работают и на месте происшествия, и в лабораториях, где им на помощь приходят суперсовременные технологии. Благодаря этому удалось распутать даже самые загадочные дела, начатые еще десятки дет назад.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

