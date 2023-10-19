"Московский патруль": в столице задержали хулигана, который разбил три автомобиля

В Москве задержали хулигана, который разбил три автомобиля. Ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

Предварительно установлено, что злоумышленник, находясь во дворе одного из домов на Щелковском шоссе, забрался на крышу автомобиля Toyota Camry и нанес удары ногой по всему периметру автомобиля. Далее он перепрыгнул на капот соседней машины марки BMW, выбил лобовое стекло. Аналогичным способом нарушитель разбил лобовое стекло у иномарки Haval.

Подробнее – в программе "Московский патруль".