"Московский патруль": СК РФ провел обыски в управляющей компании в подмосковном Щелкове

Два уголовных дела расследуют следователи Подмосковья после инцидента в Щелкове. Сотрудники Следственного комитета РФ провели обыски в управляющей компании в подмосковном Щелкове. Коммунальщиков заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С жалобами обратились местные жители.

Другое уголовное дело связано с сотрудницей данной компании. 25-летняя девушка на встрече с жителями сначала сбила женщину, которая пыталась помешать ей скрыться, а потом переехала ее. Теперь ей грозит тюремный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Подробности – в программе "Московский патруль".