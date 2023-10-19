Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 октября, 00:00

Происшествия

"Московский патруль": СК РФ провел обыски в управляющей компании в подмосковном Щелкове

"Московский патруль": СК РФ провел обыски в управляющей компании в подмосковном Щелкове

"Московский патруль": стрельба произошла в ТЦ на улице Михневской

Палестинские протестующие ворвались в одно из зданий конгресса США

Новости часа: движение трамваев восстановили на Ломоносовском проспекте

Суд в Москве арестовал обвиняемую по делу о торговле людьми

СК возбудил дело после стрельбы в ТЦ на улице Михневской

Новости часа: семейную пару задержали в Москве по подозрению в обороте наркотиков

"Рейд 112": драка произошла на Большой Черкизовской улице в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях 18 октября

Полиция задержала сотрудницу УК в Щелкове, переехавшую на автомобиле женщину

Два уголовных дела расследуют следователи Подмосковья после инцидента в Щелкове. Сотрудники Следственного комитета РФ провели обыски в управляющей компании в подмосковном Щелкове. Коммунальщиков заподозрили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. С жалобами обратились местные жители.

Другое уголовное дело связано с сотрудницей данной компании. 25-летняя девушка на встрече с жителями сначала сбила женщину, которая пыталась помешать ей скрыться, а потом переехала ее. Теперь ей грозит тюремный срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Подробности – в программе "Московский патруль".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика