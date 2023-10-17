"Московский патруль": СОБР задержал подозреваемого в организации незаконной миграции

СОБР Росгвардии задержал мужчину, подозреваемого в предоставлении всем пребывающим в РФ поддельную миграционную карту. Он продавал их по 1,2 тысячи рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

