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Новости

17 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": СОБР задержал подозреваемого в организации незаконной миграции

"Московский патруль": СОБР задержал подозреваемого в организации незаконной миграции

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СОБР Росгвардии задержал мужчину, подозреваемого в предоставлении всем пребывающим в РФ поддельную миграционную карту. Он продавал их по 1,2 тысячи рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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