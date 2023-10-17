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17 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": прокуратура выясняет обстоятельства аварии на юго-западе Москвы

"Московский патруль": прокуратура выясняет обстоятельства аварии на юго-западе Москвы

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Сотрудники прокуратуры и Госавтоинспекции выясняют причины смертельной аварии на юго-западе Москвы. В Соловьином проезде столкнулись три машины.

Автомобиль "Киа" на полном ходу влетел в грузовик, после чего его отбросило на припаркованную "Тойоту". Из-за сильного удара начался пожар. Водитель и пассажир "Киа" погибли на месте.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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