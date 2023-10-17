17 октября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": прокуратура выясняет обстоятельства аварии на юго-западе Москвы
Сотрудники прокуратуры и Госавтоинспекции выясняют причины смертельной аварии на юго-западе Москвы. В Соловьином проезде столкнулись три машины.
Автомобиль "Киа" на полном ходу влетел в грузовик, после чего его отбросило на припаркованную "Тойоту". Из-за сильного удара начался пожар. Водитель и пассажир "Киа" погибли на месте.
Подробнее – в программе "Московский патруль".
Программа: Московский патруль