"Московский патруль": телефон похитили у девушки в ресторане на Родчельской улице

Бережно укрыл пледом, а потом украл дорогостоящий смартфон. В ресторане на Родчельской улице, у мирно спящей за столиком девушки, похитили телефон.

Вычислить тихого грабителя удалось по этим записям с камер наблюдения. Свою добычу мужчина, вероятно, заприметил еще с дороги. При этом решил взять, что называется, хитростью. Он осторожно подкрался к спящей и аккуратно накрыл даму пледом.

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