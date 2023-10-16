"Московский патруль": суд продлил арест организаторам экскурсии по коллекторам

В Москве Басманный суд продлил на три месяца срок ареста предполагаемым организаторам незаконной экскурсии по коллекторам в результате которой погибли восемь человек.

Диггера Никиту Дубаса и его подельника Александра Кима доставили в зал суда из СИЗО. Их обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Оба могут отправиться за решетку на срок до десяти лет.

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