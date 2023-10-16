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16 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": мужчина ударил ножом другого у станции метро "Мичуринский проспект"

"Московский патруль": мужчина ударил ножом другого у станции метро "Мичуринский проспект"

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После того, как в споре у мужчин закончились слова, оба решили пустить в ход другие аргументы. Один – кулаки, а второй – нож. Вооруженный лезвием дуэлянт, при этом, зачем-то использовал элементы одежды, которые небрежно подстелил под одну ногу.

Как ни старался безоружный гражданин, избежать ранения ему не удалось. Оппонент нанес ему несколько ударов по руке.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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