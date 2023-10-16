"Московский патруль": суд отправил под домашний арест замруководителя СК РФ по ТиНАО

В Москве задержали заместителя руководителя отдела Следственного комитета (СК) РФ по ТиНАО. Евгений Соснин стал фигурантом уголовного дела о незаконном предпринимательстве.

В этой истории подробностей крайне мало. Известно, что она не связана с работой Соснина. Он проходит по делу о незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

