"Московский патруль": суд отправил под домашний арест замруководителя СК РФ по ТиНАО

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16 октября, 21:45

Происшествия

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В Москве задержали заместителя руководителя отдела Следственного комитета (СК) РФ по ТиНАО. Евгений Соснин стал фигурантом уголовного дела о незаконном предпринимательстве.

В этой истории подробностей крайне мало. Известно, что она не связана с работой Соснина. Он проходит по делу о незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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