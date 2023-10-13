"Московский патруль": несколько автомобилей пострадали в ДТП в подмосковном Красногорске

Водитель автомобиля разбил несколько десятков машин в подмосковном Красногорске. Его пытались остановить очевидцы, однако это смог сделать только фонарный столб.

По предварительной информации, водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя легковым автомобилем, из хулиганских побуждений повредил припаркованные во дворе машины. Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства произошедшего.

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