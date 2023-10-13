"Московский патруль": два человека погибли в результате ДТП на МСД

Столичная прокуратура контролирует ход проверки после серьезной аварии, в результате которой погибли два человека. ДТП произошло на Московском скоростном диаметре (МСД), в районе Северо-Восточной хорды.

Иномарка влетела в автомобиль, который прикрывал сотрудников дорожно-ремонтной службы. Грузовик почти не пострадал, легковая машина получила сильнейшие повреждения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.