"Московский патруль": злоумышленники похитили из автомобиля крупную сумму денег

Злоумышленники похитили из припаркованного автомобиля крупную сумму денег и скрылись. Полицейские обнаружили их машину и начали погоню.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором скрылись злоумышленники. При попытке задержания подозреваемые начали скрываться на автомашине. Уходя от преследования, водитель неоднократно нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с несколькими припаркованными транспортными средствами.

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