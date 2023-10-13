13 октября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": злоумышленники похитили из автомобиля крупную сумму денег
Злоумышленники похитили из припаркованного автомобиля крупную сумму денег и скрылись. Полицейские обнаружили их машину и начали погоню.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором скрылись злоумышленники. При попытке задержания подозреваемые начали скрываться на автомашине. Уходя от преследования, водитель неоднократно нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с несколькими припаркованными транспортными средствами.
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Программа: Московский патруль