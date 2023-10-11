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11 октября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": приговор вынесли Александру Березюку, убившему модель

"Московский патруль": приговор вынесли Александру Березюку, убившему модель

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В Солнечногорском городском суде вынесли приговор Александру Березюку, который жестоко расправился с моделью и блогером. Молодой человек настойчиво ухаживал за девушкой, но она не отвечала взаимностью. Мать девушки пришла на финальное заседание суда.

Что она сказала убийце своей дочери? И какое наказание ему назначил суд? Об этом – в эфире телеканала "Москва 24".

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