10 октября, 21:30Происшествия
"Московский патруль": в столице задержали подозреваемых в краже дорогого смартфона
В столице задержали вероятных грабителей, которые на глазах у многочисленных свидетелей подошли к молодому человеку и вырвали из его рук дорогой смартфон.
Злоумышленники не продумали план действий заранее и не пытались остаться незамеченными. Камера видеонаблюдения сняла, как они отняли телефон у прохожего и убежали. Они успели продать гаджет и потратить деньги.
Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".
Программа: Московский патруль