"Московский патруль": в столице задержали подозреваемых в краже дорогого смартфона

В столице задержали вероятных грабителей, которые на глазах у многочисленных свидетелей подошли к молодому человеку и вырвали из его рук дорогой смартфон.

Злоумышленники не продумали план действий заранее и не пытались остаться незамеченными. Камера видеонаблюдения сняла, как они отняли телефон у прохожего и убежали. Они успели продать гаджет и потратить деньги.

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