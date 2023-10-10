Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": в столице задержали подозреваемых в краже дорогого смартфона

"Московский патруль": в столице задержали подозреваемых в краже дорогого смартфона

"Московский патруль": дело возбудили против сотрудников сервиса аренды электросамокатов

"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в угоне автомобилей

"Московский патруль": автомобиль сбил женщину с ребенком в коляске на юго-востоке Москвы

Посольство РФ в Израиле продолжает получать обращения от россиян

"Рейд 112": такси и каршеринг столкнулись на Ленинградском проспекте

Все организованные российские туристы вернутся из Израиля в ближайшие недели – АТОР

Число погибших в Израиле россиян увеличилось до четырех

Спасатели нашли потерявшихся в лесу людей благодаря песне "Катюша"

Более 187 тысяч палестинцев покинули свои дома в секторе Газа

В столице задержали вероятных грабителей, которые на глазах у многочисленных свидетелей подошли к молодому человеку и вырвали из его рук дорогой смартфон.

Злоумышленники не продумали план действий заранее и не пытались остаться незамеченными. Камера видеонаблюдения сняла, как они отняли телефон у прохожего и убежали. Они успели продать гаджет и потратить деньги.

Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика