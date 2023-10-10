"Московский патруль": полиция задержала подозреваемого в угоне автомобилей

Столичные полицейские задержали предполагаемого мошенника, который взял несколько автомобилей на прокат и исчез. Злоумышленник действовал от лица некой компании по поддельным документам.

Аферист работал на протяжении четырех лет. В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет столичными полицейскими при силовой поддержке СОБР Росгвардии по Москве был установлен и задержан подозреваемый.

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