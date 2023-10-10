"Московский патруль": автомобиль сбил женщину с ребенком в коляске на юго-востоке Москвы

Сотрудники полиции и прокуратуры выясняют обстоятельства ДТП на Самаркандском бульваре, где внедорожник сбил женщину с коляской на пешеходном переходе.

На этих кадрах видно, что дорога пустая и вероятной виновнице аварии ничто не закрывает обзор. От удара коляска упала. Сообщается, что пострадавшую девочку, которой нет и года, доставили в больницу. Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".