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10 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": автомобиль сбил женщину с ребенком в коляске на юго-востоке Москвы

"Московский патруль": автомобиль сбил женщину с ребенком в коляске на юго-востоке Москвы

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Сотрудники полиции и прокуратуры выясняют обстоятельства ДТП на Самаркандском бульваре, где внедорожник сбил женщину с коляской на пешеходном переходе.

На этих кадрах видно, что дорога пустая и вероятной виновнице аварии ничто не закрывает обзор. От удара коляска упала. Сообщается, что пострадавшую девочку, которой нет и года, доставили в больницу. Подробнее – в эфире телеканала "Москва 24".

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