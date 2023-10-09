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09 октября, 21:30

Происшествия

"Московский патруль": суд отправил под стражу афериста, который управлял курьерами

"Московский патруль": суд отправил под стражу афериста, который управлял курьерами

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В столице суд отправил под стражу вероятного афериста, который управлял криминальными курьерами. Оперативники вышли на него после того, как задержали одного из доставщиков, которым оказалась 58-летняя женщина.

Сообщники убедили пострадавшую пенсионерку в том, что неизвестные оформили на ее мужа генеральную доверенность. Для сохранения денег якобы нужно срочно перевести их на безопасный счет. Пожилая женщина передала все сбережения семьи незнакомке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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