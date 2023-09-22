Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 21:45

Происшествия

"Московский патруль": друга Волочковой Дюрана задержали в столице

"Московский патруль": друга Волочковой Дюрана задержали в столице

"Московский патруль": полиция выявила наркокурьера, хранившего вещества в машине

"Московский патруль": мужчина провел три кражи в одном и том же доме за одну ночь

"Московский патруль": избившего подростка мужчину арестовали на 2 месяца в столице

"Рейд 112": грузовик врезался в фуру, которая везла металлическую арматуру в Москве

Мощные лесные пожары охватили Колумбию

Мясо с африканской чумой свиней обнаружили в российских магазинах

Пожар произошел на электростанции в Таиланде

Авария произошла на 2-й Мелитопольской улице в столице

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской и Курской областями

В Москве задержали бизнесмена Дмитрия Дюрана, которого подозревают в хищении более 100 миллионов рублей. Мужчина якобы взял в долг эту сумму под процент и перестал выходить на связь.

По некоторым данным, Дюран живет на Рублевке в арендованном особняке стоимостью около 300 тысяч рублей. Передвигается на Bentley с личным водителем. Но за спиной якобы официально ничего не имеет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Московский патруль
происшествиявидеоАлександра Иванова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика