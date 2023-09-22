"Московский патруль": друга Волочковой Дюрана задержали в столице

В Москве задержали бизнесмена Дмитрия Дюрана, которого подозревают в хищении более 100 миллионов рублей. Мужчина якобы взял в долг эту сумму под процент и перестал выходить на связь.

По некоторым данным, Дюран живет на Рублевке в арендованном особняке стоимостью около 300 тысяч рублей. Передвигается на Bentley с личным водителем. Но за спиной якобы официально ничего не имеет.

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