22 сентября, 21:45Происшествия
"Московский патруль": друга Волочковой Дюрана задержали в столице
В Москве задержали бизнесмена Дмитрия Дюрана, которого подозревают в хищении более 100 миллионов рублей. Мужчина якобы взял в долг эту сумму под процент и перестал выходить на связь.
По некоторым данным, Дюран живет на Рублевке в арендованном особняке стоимостью около 300 тысяч рублей. Передвигается на Bentley с личным водителем. Но за спиной якобы официально ничего не имеет.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Московский патруль